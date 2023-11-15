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BBC

الاحتلال يزعم استهداف 5 من رجال المقاومة قرب مستشفى الشفاء

11:39 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته استهدفت 5 من رجال المقاومة الفلسطينية في اشتباكات بالقرب من مستشفى الشفاء، في شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء بذريعة مصادرة أسلحة وبنية تحتية، تستخدمها عناصر حركة حماس، بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الاحتلال الجيش دخول جزء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، داعيًا عناصر حركة حماس إلى الاستسلام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء قطاع غزة المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى

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