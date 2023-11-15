الاحتلال يزعم استهداف 5 من رجال المقاومة قرب مستشفى الشفاء

(وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته استهدفت 5 من رجال المقاومة الفلسطينية في اشتباكات بالقرب من مستشفى الشفاء، في شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء بذريعة مصادرة أسلحة وبنية تحتية، تستخدمها عناصر حركة حماس، بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الاحتلال الجيش دخول جزء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، داعيًا عناصر حركة حماس إلى الاستسلام.