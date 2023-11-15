انسحاب جزئي وإعادة تمركز لدبابات جيش الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

قال محمد الرنتيسي الصحفي الفلسطيني بمحيط مجمع الشفاء، إن قوات الاحتلال انسحبت جزئيا من محيط مستشفى الشفاء، مشيراً إلى أن الدبابات تحركت من أمام مستشفى الشفاء، وأعادت تمركزها بعيدا عنها في مواقعها بالأيام الماضية.

وأكد في تصريحات له على أن المجمع تعرض طوال الليل لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته قال منير البرش مدير الصحة في غزة للجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بعمليات قنص داخل مجمع الشفاء، مؤكدًا أنهم يسمعون أصوات رصاص داخل المجمع.

وأضاف البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء، واقتحمت بالفعل أجزاءًا من المجمع.

وتابع مدير الصحة في غزة، نسمع أصوات إطلاق نار وحركة دبابات للاحتلال داخل مستشفى الشفاء.