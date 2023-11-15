مظاهرة أمام البيت الأبيض للاحتجاج على اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة

متظاهرون يطبعون بصمات يد بالأحمر على بوابة البيت ا

مصراوي

تجمع متظاهرون أمام البيت الأبيض، للاحتجاج على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، حسبما أعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

أعلن البيت الأبيض، أنه من الواجب حماية المستشفيات والمرضى.

وحسب ما نقلته رويترز عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا، ولا يريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها.

وطلب الاحتلال الإسرائيلي في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة، والموجود بمشفى الشفاء الدكتور منير البرش، التعاون مع قواته والامتثال لأوامرهم، ومدير الصحة يرفض.

وفي وقت سابق، قال مدير الصحة بغزة للجزيرة مباشر: "أعمل طبيبا وأقوم بأداء واجبي في مجمع الشفاء ولا أتعاون مع الاحتلال".

وتابع مدير الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف الدكتور منير البرش خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة، أن هناك تهشم زجاج عدد من نوافذ مستشفى الشفاء، جراء تفجيرات الاحتلال في داخل المجمع.

وأوردت فضائية الجزيرة في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وفي السياق ذاته قال منير البرش مدير الصحة في غزة للجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بعمليات قنص داخل مجمع الشفاء، مؤكدًا أنهم يسمعون أصوات رصاص داخل المجمع.

وأضاف البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء، واقتحمت بالفعل أجزاءًا من المجمع.

وتابع مدير الصحة في غزة، نسمع أصوات إطلاق نار وحركة دبابات للاحتلال داخل مستشفى الشفاء.