قيادي بحماس: اقتحام المستشفيات هدفه قتل الحياة بغزة لتهجير أهلها للجنوب ثم سيناء

مصراوي

قال القيادي في حماس عزت الرشق، إنه لا يستبعد أن يفبرك الاحتلال مسرحية في مستشفى الشفاء ويدس أدلة زائفة فيها.

وتابع القيادي في حماس عزت الرشق للجزيرة مباشر: "المقاومة لا تستخدم المستشفيات في قطاع غزة والاحتلال يعلم ذلك، كما أن اقتحام المستشفيات هدفه قتل الحياة في غزة لتهجير أهلها إلى الجنوب ثم إلى سيناء".

وأشار القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن الرئيس الأمريكي شريك كامل في حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بغزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس عزت الرشق للجزيرة مباشر: "البيت الأبيض هو من أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لاقتحام مستشفى الشفاء".

وأكد القيادي في حماس: "اقتحام مستشفى الشفاء لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على الصمود، فالاحتلال الإسرائيلي يريد تسجيل انتصار وهمي".

وأوضح القيادي في حركة حماس: "نحيي مدير صحة غزة الموجود بمجمع الشفاء على موقفه الوطني أمام الاحتلال".

وفي وقت سابق، طلب الاحتلال الإسرائيلي في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة، والموجود بمشفى الشفاء الدكتور منير البرش، التعاون مع قواته والامتثال لأوامرهم، ومدير الصحة يرفض.

وقال مدير الصحة بغزة للجزيرة مباشر: "أعمل طبيبا وأقوم بأداء واجبي في مجمع الشفاء ولا أتعاون مع الاحتلال".

وتابع مدير الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأشار الدكتور منير البرش خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة، أن هناك تهشم زجاج عدد من نوافذ مستشفى الشفاء، جراء تفجيرات الاحتلال في داخل المجمع.

وأوردت فضائية الجزيرة في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وفي السياق ذاته قال منير البرش مدير الصحة في غزة للجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بعمليات قنص داخل مجمع الشفاء، مؤكدًا أنهم يسمعون أصوات رصاص داخل المجمع.

وأضاف البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء، واقتحمت بالفعل أجزاءًا من المجمع.

وتابع مدير الصحة في غزة، نسمع أصوات إطلاق نار وحركة دبابات للاحتلال داخل مستشفى الشفاء.