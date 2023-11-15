"أثناء اقتحام مستشفى الشفاء".. بايدن يناقش مع نتنياهو جهود تأمين إطلاق سراح الرهائن

مصراوي

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث في اتصال مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

وتابع البيت الأبيض في بيان صدر عنه الأربعاء: "بايدن ناقش مع نتنياهو جهود تأمين إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس ومن بينهم أطفال وأمريكيون".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت حركة حماس، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، والتي تجري حاليا.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء، قالت حماس: "نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيُحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزّل".

وتابعت حركة حماس: "تبنّي البيت الأبيض والبنتاجون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، لإجبارهم قسراً على النزوح من الشمال إلى الجنوب، لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل".

وأضافت حركة حماس: "صمت الأمم المتحدة، وخُذلان العديد من الدول والأنظمة، لن يُثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، وسنبقى على عهدنا لشعبنا باستمرار الدفاع عنهم وعن حقوقهم بكل قوّة، وسيدفع الاحتلال الثمن غالياً عن جرائمه واعتدائه على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا، فغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة، وإن غداً لناظره قريب".