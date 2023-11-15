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وزيرة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال دخلت إلى مكاتب مدير مستشفى الشفاء

04:07 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

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مصراوي
قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب جريمة بحق الإنسانية بحصاره لمستشفى الشفاء.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "نحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين بمستشفى الشفاء، ونحذر من نتائج كارثية من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء، خاصة وأنه يحاصرها بالدبابات".

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى مكاتب مدير مستشفى الشفاء، ونحمل إسرائيل مسؤولية حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين، ونتواصل مع الأمم المتحدة وعواصم غربية بشأن المستشفيات".
وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية: " لا يوجد أي اتصالات مع إسرائيل بشأن مستشفى الشفاء".

الصحة الفلسطينية غزة اسرائيل

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