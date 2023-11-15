وزيرة الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال دخلت إلى مكاتب مدير مستشفى الشفاء
مصراوي
قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب جريمة بحق الإنسانية بحصاره لمستشفى الشفاء.
وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "نحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين بمستشفى الشفاء، ونحذر من نتائج كارثية من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء، خاصة وأنه يحاصرها بالدبابات".
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى مكاتب مدير مستشفى الشفاء، ونحمل إسرائيل مسؤولية حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين، ونتواصل مع الأمم المتحدة وعواصم غربية بشأن المستشفيات".
وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية: " لا يوجد أي اتصالات مع إسرائيل بشأن مستشفى الشفاء".
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