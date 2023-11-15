الصحة بغزة: الاحتلال أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة

مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: القصف الإسرائيلي العنيف في محيط مجمع الشفاء الطبي لا يزال مستمرًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، خلال حديثه لقناة الجزيرة، الوضع خطير جدا في مجمع الشفاء الطبي مع استمرار القصف،والآليات العسكرية الإسرائيلية ملتصقة بجدار مجمع الشفاء من جميع الجهات.

وأضاف القدرة "نحن الآن في دائرة الموت جراء القصف والحصار من قبل الاحتلال لمجمع الشفاء، 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل المجمع.

وأشار المتحدث باسم الصحة في غزة إلى أن "الاحتلال أبلغنا بشكل رسمي نيته اقتحام مجمع الشفاء في الدقائق القادمة"

وأكد القدرة "هناك حملة مسعورة ضد مجمع الشفاء الطبي والبيت الأبيض تماهى معها، ونناشد كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء"