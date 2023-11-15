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BBC

إطلاق صاروخين من سوريا على مرتفعات الجولان المحتلة بالداخل الإسرائيلي

12:14 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023

دانيال هاجاري

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مصراوي

نقلت قناة الجزيرة مباشر"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لها أنباء تفيد بإطلاق صاروخين من الأراضي السورية في ريف درعا باتجاه مرتفعات الجولان المحتل بالداخل الإسرائيلي.

سبق وأن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، تمكُّن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط صاروخ في منطقة العقبة قبل وصوله إلى إسرائيل.

وأوضح هاجاري أن نظام الدفاع الجوي الإسٍرائيلي "آرو" اعترض صاروخا فوق البحر الأحمر.

في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن اعتراض صواريخ أرض-أرض أطلقها الحوثيون من اليمن.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت في وقت سابق من اليوم، رصد طائرتين بدون طيار فوق منطقة "يفتاح" على الحدود مع لبنان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحداها واختفت الثانية عن الرادارات.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال إسرائيل الدفاع الجوي الإسٍرائيلي مرتفعات الجولان سوريا

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