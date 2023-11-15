حماس: الاحتلال يشترط الإفراج عن أسراها فقط دون الأجانب

وكالات

قالت حركة "حماس"، الثلاثاء، إن إسرائيل ما زالت تماطل وتعطل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، لكسب مزيد من الوقت لمواصلة الحرب على غزة، مشيرة إلى أنها "تشترط إطلاق سراح أسراها فقط".

وذكرت حركة حماس في بيان أن إسرائيل "تحاول أن تفصل بين الأسرى الأجانب والإسرائيليين، وتشترط الإفراج فقط عن الإسرائيليين".

وأشارت، إلى أنه تم التوصل أكثر من مرة لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار، يتم من خلاله الإفراج عن عدد محدد يومياً من الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لكل مناطق قطاع غزة بلا استثناء.

لكنها أضافت أنه "في كل مرة يلغي الاحتلال الاتفاق في آخر لحظة، ويقدم مطالب جديدة تعيدنا إلى البدايات".

وأشارت حماس إلى أنها جاهزة في أي وقت "للإفراج عن النساء والأطفال والأجانب مقابل النساء والأطفال في سجون" إسرائيل، لكنها شددت على أن ذلك يكون "من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية يتم خلالها إدخال المساعدات إلى جميع مناطق القطاع".