رويترز: إسرائيل توافق على إدخال 24 ألف لتر وقود لشاحنات الإغاثة في غزة

إسرائيل توافق على إدخال 24 ألف لتر وقود لشاحنات ال

مصراوي

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم السماح لشاحنات وكالة أونروا بالتزود بالوقود عند معبر رفح.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إغاثي، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال 24 ألف لتر من الوقود، للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر إسرائيلي رفيع لهيئة الإذاعة الأمريكية ABC، إن هناك تقدم بشأن صفقة الرهائن وقد تتحقق انفراجة خلال 48 إلى 72 ساعة

ونقلت هيئة الإذاعة الأمريكية عن المصدر الإسرائيلي، أنّ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث صفقة الرهائن.

أعلنت شبكة أنباء CNN عن مسؤول أمريكي، إن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

وتابعت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي: "على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار".

وفي الوقت ذاته قالت CNN عن مسؤول أوروبي: "متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع".

فيما نقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي: "المفاوضات بشأن الرهائن مستمرة وسط جهود قطر والمخابرات الأمريكية والموساد".