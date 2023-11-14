هيئة الإذاعة الأمريكية: تقدم بشأن صفقة الرهائن وقد تتحقق انفراجة خلال 48 ساعة

مصراوي

قال مصدر إسرائيلي رفيع لهيئة الإذاعة الأمريكية ABC، إن هناك تقدم بشأن صفقة الرهائن وقد تتحقق انفراجة خلال 48 إلى 72 ساعة

ونقلت هيئة الإذاعة الأمريكية عن المصدر الإسرائيلي، أنّ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث صفقة الرهائن.

أعلنت شبكة أنباء CNN عن مسؤول أمريكي، إن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

وتابعت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي: "على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار".

وفي الوقت ذاته قالت CNN عن مسؤول أوروبي: "متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع".

فيما نقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي: "المفاوضات بشأن الرهائن مستمرة وسط جهود قطر والمخابرات الأمريكية والموساد".