حماس: وجود أنفاق في المستشفيات لا يبرر قصفها بمن فيها

مصراوي

علّق القيادي في حركة حماس باسم نعيم ، على تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام حركة حماس للمستشفيات.

ورفض باسم نعيم في تصريحات للجزيرة، ما صدر عن البنتاجون والبيت الأبيض من تصريحات تبنوا فيها أكاذيب الاحتلال الصهيوني حول استخدام حركة حماس المستشفيات.

وتابع القيادي في حماس: " إدارة بايدن قدمت عددا من الأكاذيب وانكشفت لاحقا، ويمكننا استقبال أي لجنة دولية محايدة للاطلاع على الأوضاع في المستشفيات، والتي يقيم فيها 70 ألف نازح فليس معقولا إدارة عمل عسكري منها".

وأضاف القيادي في حماس باسم نعيم: "هناك أنفاق في غزة للمقاومة، لكننا حريصون على أمن شعبنا، احتمال وجود أنفاق في المستشفيات لا يبرر قصفها بمن فيها، كما أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفيات عدة وليس مجمع الشفاء فقط".

وأشار القيادي في حماس باسم نعيم: "الاحتلال فشل بعد 5 سنوات في معرفة مصير شاليط واضطر للتفاوض معنا".