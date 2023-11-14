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BBC

خلال نزوحه لجنوب غزة.. جنود الاحتلال يسقون مسنا فلسطينيا ثم يقتلونه

11:01 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

بشير حجي

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مصراوي

قبل أيام وفي محاولة بائسة من محاولات الاحتلال لتزييف الحقائق، بعدما خسر المعركة الإعلامية العالمية وسقط قناع الوداعة الذي لطالما صدرته إسرائيل إلى العالم، ظهر المسن الفلسطيني "بشير حجي" في مقطع فيديو صوره جنود الاحتلال، خلال نزوحه إلى جنوبي قطاع غزة هرباً من القصف الأعمى والمستمر على المدن الفلسطينية.

وبينما يتحايل جنود الاحتلال خلال التصوير ليظهروا في موقف المساعد الشهم لابن حي الزيتون صاحب الـ 79 عاماً؛ لترميم جزء من صورة الكيان الصهيوني الذي بدأت دعاياته الزائفة في التساقط واحدة تلو الأخرى، فإن رصاصة قناص إسرائيلي بحسب مصادر عائلية، محقت كل محاولاتهم بعدما اغتالته خلال نزوحه يوم الجمعة الماضية، استجابة لمناشداتهم المتكررة بالتوجه إلى أكذوبة "الجنوب الآمن".

جنود الاحتلال لمسن الفلسطيني بشير حجي وفان الأقصى لقصف الأعمى والمستمر

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