الجهاد الإسلامي: الضغط الإسرائيلي لن يؤدي لإطلاق سراح أسير واحد لدينا

مصراوي

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في غزة: كانت هناك مفاوضات بوساطة قطر للإفراج عن محتجزين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يماطل ويواصل القصف ويضع شروطا جديدة.

وتابع الهندي، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، "الضغط الإسرائيلي لن يؤدي إلى إطلاق أسير واحد لدينا"

وأوضح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، نحن نفصل بين الأسرى العسكريين والمدنيين مزدوجي الجنسية، ونطالب بإطلاق سراح أسيراتنا وأطفالهن مقابل الأسرى المدنيين.

كما طالب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، "بإطلاق سراح جميع أسرانا مقابل جميع المحتجزين لدينا"

وفيما سبق قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، خلال بيان له، إنهم سيحتفظون بما لديهم من أسرى لظروف أفضل.

ولفت النخالة إلى أن طريقة المفاوضات بشأن الأسرى وردود فعل العدو قد تدفعهم لأن يكونوا خارج الصفقة.