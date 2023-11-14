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BBC

جيش الاحتلال: نواصل تحديد البنية التحتية العسكرية لحماس في المستشفيات بغزة

09:34 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

المستشفيات بغزة أرشيفية

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مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "نواصل تحديد البنية التحتية العسكرية لحماس في المستشفيات كما فعلنا في مستشفى الرنتيسي"، موضحًا أنه كانت هناك علامات تدل على وجود أسرى في المستشفى".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "ربما تم إخلاء الأسرى من مستشفى الرنتيسي عبر الممرات الآمنة أو عبر الأنفاق، ونحن نعمل مع كل الجهات المختصة من أجل استعادة الأسرى ولن نضيع أي فرصة".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الاحتلال يعرف ما يحدث في المستشفيات وسيواصل كشف جرائم حماس، ومهمتنا تفكيك حماس ولأجل ذلك علينا العمل في كامل قطاع غزة".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض صواريخ أطلقت على إسرائيل من جهة البحر الأحمر"

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