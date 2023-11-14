الخارجية الأمريكية: سندعم طرفًا ثالثًا مستقلًا لإجلاء المصابين من مستشفيات غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إن الإفراج عن الرهائن أولوية قصوى، موضحا أنه لا يمكن مناقشة تفاصيل المفاوضات حرصا على سلامتهم.

وأشار ميلر إلى أن الإعفاءات الخاصة بالعقوبات الأمريكية على إيران تم إقرارها لأغراض إنسانية، مؤكدا حرص واشنطن على ضمان أن أموال الإعفاءات التي تحصل عليها إيران لا تستخدم في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأكد على أن هناك هدن إنسانية أُعلنت في غزة، معربا عن اعتقاده أنها يجب أن تكون لفترات أطول، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل التحدث مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبول وستتابع الولايات المتحدة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل للحد منه.

وادّعى ميلر أن حماس تستخدم مستشفيات غزة كمراكز قيادة، كاشفا عن إرادة الولايات المتحدة لإجلاء آمن للمرضى في المستشفيات لتجنب تعرضهم للأذى.

وشدد على أن واشنطن ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة، مضيفا: "أرسلنا رسائل عبر الوسيط القطري بضرورة تأمين المدنيين".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومنع اتساع الحرب واحترام قواعد القانون الدولي والمساعدات والإفراج عن الرهائن".