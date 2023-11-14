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BBC

جيش الاحتلال: أسقطنا صاروخًا في البحر الأحمر قبل وصوله إلى إسرائيل

08:51 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

دانيال هاجاري

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، تمكُّن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط صاروخ في منطقة العقبة قبل وصوله إلى إسرائيل.

وأوضح هاجاري أن نظام الدفاع الجوي الإسٍرائيلي "آرو" اعترض صاروخا فوق البحر الأحمر

في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن اعتراض صواريخ أرض-أرض أطلقها الحوثيون من اليمن.

وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت في وقت سابق من اليوم، رصد طائرتين بدون طيار فوق منطقة "يفتاح" على الحدود مع لبنان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحداها واختفت الثانية عن الرادارات.

دانيال هاجاري إسرائيل جيش الاحتلال الدفاع الجوي الإسٍرائيلي

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