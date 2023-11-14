الأطفال مقابل الأطفال.. تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات صفقة الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي تتقدم، مؤكدة أن الأطراف تقترب من الاتفاق على الخطوة الأولى وهي الأطفال مقابل الأطفال.

فيما قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، خلال بيان له في وقت سابق من اليوم إنهم سيحتفظون بما لديهم من أسرى لظروف أفضل.

ولفت النخالة إلى أن طريقة المفاوضات بشأن الأسرى وردود فعل العدو قد تدفعهم لأن يكونوا خارج الصفقة.

وكان ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس عزت الرشق، أشار إلى أن حماس معنية بإتمام صفقة تبادل الأسرى لكن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعطل المفاوضات، لافتا إلى أنهم اقتربوا أكثر من مرة من إتمام مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة قطرية وشراكة مصرية لكن الجانب الإسرائيلي دائما ما يماطل.

ونوّه الرشق، إلى أن نتنياهو يماطل في ملف الأسرى لاستكمال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ولتحقيق مكسب شخصي، مشددا على أنه لن ينتصر والمقاومة لن تنكسر، في حين تكبد الاحتلال خسائر فادحة.