الأمم المتحدة: أي عملية عسكرية حول المستشفيات يجب أن تراعي حماية المرضى والطواقم الطبية

مصراوي

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، في بيان له إن جميع المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد.

وشدد دوجاريك على أن أي عملية عسكرية حول المستشفيات وداخلها يجب أن تتخذ خطوات لحماية المرضى والطواقم الطبية.

فيما أوضح أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة: إن الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء يشتد يوما بعد آخر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال حديثه مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، "فقدنا أعدادا كبيرة من الأطفال الخدج والمرضى والجرحى بسبب الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء".

ولفت القدرة إلى أنه تم دفن نحو 82 شهيدا في مقبرة جماعية حفرناها داخل مجمع الشفاء بسبب تعنت العدو.

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة، "فقدنا كل الخدمات الطبية التي تعتمد على الكهرباء في مجمع الشفاء".

وأوضح أن الأطفال الخدج في مجمع الشفاء معرضون للوفاة في حالة عدم نقلهم لمستشفى يمنحهم الرعاية الصحية اللازمة.