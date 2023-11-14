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BBC

CNN عن مسؤول أمريكي: حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة

07:51 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

الأوضاع في غزة أرشيفية

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مصراوي

أعلنت شبكة أنباء CNN عن مسؤول أمريكي، إن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن مقابل هدنة مؤقتة.

وتابعت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي: "على الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار".

وفي الوقت ذاته قالت CNN عن مسؤول أوروبي: "متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع".

فيما نقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي: "المفاوضات بشأن الرهائن مستمرة وسط جهود قطر والمخابرات الأمريكية والموساد".

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