عضو بالكنيست الإسرائيلي: أقول للعالم إذا كنت مهتمًا بالفلسطينيين استقبلوا اللاجئين من غزة

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، قوله: "أقول للعالم إذا كنت مهتما بالفلسطينيين افتحوا الأبواب لاستقبال لاجئين من غزة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال اليوم، إن الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها.

وجاءت تصريحات الوزير اليميني المتطرف بعد مقترح قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك وداني دانون، يدعو دول الغرب لقبول سكان قطاع غزة كلاجئين وإعادة توطينهم.

وحسب المقترح الذي كتبه كلًا من باراك ودانون في صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، فإن إسرائيل تدعو الدول الغربية لقبول أعداد محدودة من سكان قطاع غزة الذين يرغبون في ترك القطاع والانتقال لبلد آخر.

وظهر في المقترح الحاجة الإسرائيلية إلى ما أسماه عضوا الكنيست "حفنة من دول" لتقاسم مسؤولية استقبال سكان غزة، مع دعوة كل دولة لاستقبال مالا يقل عن 10 آلاف شخص لتخفيف حدة الوضع، مع عدم تحمل إسرائيل لما سماه سموتريتش "كيان مستقل كغزة" تأسس على الرغبة في تدمير إسرائيل.

ولاقى مقترح عضوا الكنيست ترحيبًا من قبل الوزير المتطرف والمعروف بكراهيته للعرب، حيث كشف سابقًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عن دعمه لمبادرة باراك ودانون بشأن الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول العالم، باعتباره "الحل الإنساني الصحيح لسكان المنطقة بأكملها بعد 75 عامًا قاضاها سكان غزة في فقر ومخاطر".

وأكد الوزير المتطرف أن الدول التي ستستقبل سكان غزة كلاجئين سيتم إمدادها بدعم مالي "سخي" من إسرائيل والمجتمع الدولي.