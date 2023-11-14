الحكومة بغزة: 11320 شهيدًا بينهم أكثر من 4 آلاف طفل

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: 1165 مجزرة و11320 شهيدا بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وتابع الثوابتة خلال مؤتمر صحفي لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، "الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تواصل دفن الشهداء في مقابر جماعية داخله"

ولفت مدير مكتب الإعلام الحكومي، إلى أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن 42 ألف وحدة سكنية تهدمت و223 ألف وحدة تضررت جزئيا أي 60% من مباني قطاع غزة، و72 مسجدا دمرت بشكل كلي جراء العدوان الإسرائيلي و156 دمرت بشكل جزئي بالإضافة إلى دمار 3 كنائس.

وأشار إلى سقوط نحو 198 شهيدًا من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.