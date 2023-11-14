بايدن: أعتقد أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى بغزة ولن أخوض في التفاصيل

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أعتقد أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة ولا أريد الخوض في التفاصيل.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه سيطر على عدة مبان حكومية تابعة لحماس في قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) تغريدة، قائلاً، إن قوات جيش الاحتلال من لواء 7 مدرعات ولواء غولاني سيطروا على مراكز سلطوية رئيسية لحماس استُخدمت لأغراض عسكرية وقضت على العديد من المخربين في قلب مدينة غزة".