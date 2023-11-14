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BBC

بـ "رجوم" و"الياسين 105".. المقاومة تستهدف آليات وحشودًا لجيش الاحتلال بغزة

06:25 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

المقاومة تستهدف آليات وحشود لجيش الاحتلال بغزة أ

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، استهداف 3 آليات صهيونية غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105"، إضافة إلى تجمع لجنود إسرائيليين في بيت حانون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكذلك أعلن أبو عبيدة استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ "رجوم" من عيار 114 مم.

في حين تفيد أنباء باندلاع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من جامعة القدس غرب غزة.

وأكدت فصائل سرايا القدس، أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكشفت أنها قصفت تجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحراش جحر الديك بعدد من قذائف الهاون.

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