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BBC

الصحة بغزة: تم دفن 82 شهيدًا في مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء

06:22 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء أرشييفية

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مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة: الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء يشتد يوما بعد آخر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال حديثه مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، "فقدنا أعدادا كبيرة من الأطفال الخدج والمرضى والجرحى بسبب الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء"

ولفت القدرة إلى أنه تم دفن نحو 82 شهيدا في مقبرة جماعية حفرناها داخل مجمع الشفاء بسبب تعنت العدو.

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة، "فقدنا كل الخدمات الطبية التي تعتمد على الكهرباء في مجمع الشفاء"

وأوضح أن الأطفال الخدج في مجمع الشفاء معرضون للوفاة في حالة عدم نقلهم لمستشفى يمنحهم الرعاية الصحية اللازمة.

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