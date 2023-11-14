حماس: نتنياهو لن ينتصر ومقاومتنا لن تنكسر

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات البريطانية تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الرشق في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة، أن تصريحات الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية لا أساس لها من الصحة وتنم عن هشاشة هذا الكيان، مؤكدا أن الاحتلال يسقط أخلاقيا وتزداد عزلته الدولية يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن حماس معنية بإتمام صفقة تبادل الأسرى لكن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعطل المفاوضات، لافتا إلى أنهم اقتربوا أكثر من مرة من إتمام مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة قطرية وشراكة مصرية لكن الجانب الإسرائيلي دائما ما يماطل.

ونوّه ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس، إلى أن نتنياهو يماطل في ملف الأسرى لاستكمال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ولتحقيق مكسب شخصي، مشددا على أنه لن ينتصر والمقاومة لن تنكسر، في حين تكبد الاحتلال خسائر فادحة.