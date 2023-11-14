الاحتلال: حماس لازال لديها القدرة على إطلاق الصواريخ

كتبت- سلمى سمير:

قال رئيس بلدي عسقلان تومر جلام، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس، لا تزال تمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ على المستوطنات، داعيًا إلى عدم الانخداع بالصمت المؤقت للمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم، استهداف دبابة إسرائيلية جنوب غربي مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"، وسبقه استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت القسام أيضًا استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وقصفت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، في وقت سابق اليوم موقع "مارس" العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية.