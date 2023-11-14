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BBC

حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بشكل مباشر

01:58 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

حزب الله اللبناني

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كتبت- سلمى سمير:

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف نقطة تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المرج، مشيرًا إلى إيقاع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت القناة الـ " 12 الإسرائيلية"، أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية على معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى.

وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تخوفات دولية من اتساع رقعة الصراع لتشمل أطراف أخرى.

حزب الله اللبناني جنود إسرائيليين الاحتلال الإسرائيلي

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