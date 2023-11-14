حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بشكل مباشر

كتبت- سلمى سمير:

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف نقطة تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المرج، مشيرًا إلى إيقاع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.



وفي وقت سابق اليوم ذكرت القناة الـ " 12 الإسرائيلية"، أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية على معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل الأعلى.

وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تخوفات دولية من اتساع رقعة الصراع لتشمل أطراف أخرى.