عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون الحكومة بتقديم أجوبة بشأن مصير ذويهم

كتبت- سلمى سمير:

طالب عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من الحكومة الإسرائيلية تقديم إجابات بشأن مصير ذويهم الغير معروف حتى الآن في قطاع غزة.

وقال عائلات الأسرى، إنهم لن يقبلوا عدم وجود صفقة لتبادل الأسرى حتى الآن، مناشدين المجتمع الدولي بالضغط على الصليب الأحمر لزيارة الأسرى وتقديم الرعاية لهم.

ووجه عائلات الأسرى سؤالا مفاده ميعاد إطلاق حماس لسراح الأسرى.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت الماضي مقتل جندية إسرائيلية أسيرة وإصابة جندي آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم هوية المجندة الأسيرة التي قُتلت في قصفه على غزة.

