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BBC

جهاز المخابرات الإسرائيلية: لم نكن على مستوى المسؤولية في الـ7 من أكتوبر

12:15 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كتبت- سلمى سمير:

قال رئيس الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز المخابرات الإسرائيلية الخاضع لسلطته لم يكن على مستوى المسؤولية في الـ7 من أكتوبر، مشيرًا إلى أجهزة الأمن على تحمل مسؤولياتها وتحقيق أهدافها، وذلك حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وبينما تحمل عدة مسؤولون إسرائيليون المسؤولية عن أحداث الـ7 من أكتوبر، مثل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ووزير الدفاع يوآف جالانت، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو رفض قبول تحمل المسؤولية حتى الآن وألقى بها على فشل أمني استخباراتي وقعت فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية الأمر الذي أجج ردود الفعل ضده من عدة مسؤولين مما دفعه لحذف منشوره من على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية يرى 80% من الإسرائيليين أن نتنياهو يتحمل مسؤولية ما حدث في الـ7 من أكتوبر.

جهاز المخابرات الإسرائيلية إذاعة الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوآف جالانت بينيامين نتنياهو

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