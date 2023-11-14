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BBC

وزير الدفاع الفرنسي يزور مصر ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط

11:54 ص الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

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كتبت- سلمى سمير:

يتجه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى الشرق الأوسط لبحث الأوضاع في قطاع غزة والأمن الإقليمي في المنطقة، وذلك حسبما أعلن ليكورنو في تصريحات صحفية.

وقال ليكورنو، إن جولته إلى الشرق الأوسط جاءت وفق طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشمل مصر والخليج وإسرائيل.

ويواجه ماكرون في الوقت الحالي اتهامات من عدة مسؤولين في فرنسا بأنه ينحاز إلى جانب إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة.

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