الاحتلال: روسيا تقول أشياء مجنونة عن إسرائيل

كتبت- سلمى سمير:

اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، روسيا بقول ما وصفه بـ "الأشياء المجنونة" وغير المسبوقة عن إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن المندوب الأممي، أن اتهامات موسكو لإسرائيل بـ "ارتكاب جرائم حرب وتحويل غزة إلى معسكر اعتقال" شيء لا يمكن قبوله.

وفي جلسته السابقة قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن إسرائيل لا تمتلك حق الدفاع عن النفس في الصراع الحالي كونها دولة احتلال، مشيرًا كذلك إلى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تعطي إسرائيل تفويضًا مطلقا للقيام باجتياح بري في قطاع غزة.