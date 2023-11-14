الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بخان يونس

مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بـخان يونس جنوب غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، "توقف اليوم مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس، ما يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة. بالاضافة الى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم".

وتابع الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المستشفى تعتمد الآن على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علما أن الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

وأكد أن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع وتوقف خدمة اتصال VHF.