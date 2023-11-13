المقاومة في العراق تنشر فيديو اعترافات الأسيرة الإسرائيلية لديها

مصراوي

نشرت وسائل إعلام عراقية موالية للفصائل المسلحة في العراق، أو كما تطلق على نفسها المقاومة العراقية، تسجيلًا مصورًا للأسيرة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، والتي اختطفتها المقاومة العراقية، قبل عدة أشهر واتهمتها بـ"العمالة للموساد والــ CIA".

واعترفت الأسيرة الإسرائيلية التي اختطفتها الفصائل العراقية، عن قيامها بتنظيم التظاهرات و محاولة خلق صراع بين الطوائف العراقية المختلفة.

الرابعة تنفرد ببث اعترافات الأسيرة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في العراق وكيف نظمت تظاهرات ومحاولة خلق صراع شيعي شيعي!#الرابعةtv pic.twitter.com/K3LGWbhSgN — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) November 13, 2023

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فقد وصلت تسوركوف إلى بغداد في يناير 2022 بجواز سفر روسي، كباحثة تعمل على إجراء أبحاث على فصائل المقاومة، وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

وحسب ما أعلنته قناة "كان" الإسرائيلية في السابق، إن تسوركوف مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومعروفة كباحثة في الشؤون السورية، ومعلقة على شؤون الحرب الأهلية التي اندلعت هناك عام 2011، ودخلت بجواز سفرها الروسي إلى العراق.