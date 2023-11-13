منظمات أمريكية تطالب إدارة بايدن بعدم تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية

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قالت صحيفة واشنطن بوست، إن 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأمريكية، حثت إدارة بايدن على التخلي عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد دعا تحالف من منظمات المجتمع المدني كبار ضباط البنتاجون، إلى وقف النقل المزمع لذخيرة المدفعية إلى تل أبيب، بحسب تقرير نُشر يوم الإثنين.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن أكثر من 30 مجموعة، بما في ذلك منظمة أوكسفام أمريكا ومنظمة العفو الدولية ومركز المدنيين في الصراع، صاغوا رسالة مشتركة إلى وزير الدفاع لويد أوستن للتعبير عن قلقهم، بشأن خطط البنتاجون لنقل الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية الموجودة بالفعل في إسرائيل.

وقالت المنظمات في رسالتها، لمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية: "ببساطة، من الصعب تخيل سيناريو يمكن فيه استخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم في غزة، امتثالا للقانون الإنساني الدولي".

وذكرت واشنطن بوست، أن الأسلحة جزء مما يعرف باسم مخزون احتياطي الحرب، الذي تم وضعه مسبقًا في إسرائيل لتسهيل تسليح القوات الأمريكية، أو نقله إلى إسرائيل. وقالت الصحيفة إنه ليس من الواضح ما إذا كان نقل ذخيرة المدفعية قد حدث بالفعل أم لا.