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BBC

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرغب في هدن إنسانية لأيام للإفراج عن الأسرى لدى حماس

10:40 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان

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مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان: أمريكا تواصل العمل من أجل إنقاذ الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرغب في هدن إنسانية لعدة أيام من أجل الإفراج عن الأسرى في غزة، فضلًا عن أننا نواصل المناقشات مع إسرائيل حول أهمية التوصل إلى هدن إنسانية تكتيكية.

وأوضح سوليفان، الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل على مدار الساعة لدعم الجهود الرامية لاستعادة الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، "نجري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين لحثهم على اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تتوفر لديها معلومات واضحة عن أماكن وظروف الأسرى في غزة.

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