مستشار الأمن القومي الأمريكي: أبلغنا إسرائيل أنه لا ينبغي أن يكون هناك قتال في المستشفيات
مصراوي
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ينبغي حماية المدنيين وأبلغنا الإسرائيليين أنه لا ينبغي أن يكون هناك قتال في المستشفيات"
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي: "محادثاتنا مستمرة مع قطر من أجل دفع مفاوضات الإفراج عن الرهائن في غزة إلى الأمام"
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "هناك تقارير تؤكد استخدام حماس لمستشفيات في عملياتها، لكن ليس لدينا معلومات عن مستشفيات محددة".
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