إعلان

BBC

مستشار الأمن القومي الأمريكي: أبلغنا إسرائيل أنه لا ينبغي أن يكون هناك قتال في المستشفيات

10:12 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ينبغي حماية المدنيين وأبلغنا الإسرائيليين أنه لا ينبغي أن يكون هناك قتال في المستشفيات"

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي: "محادثاتنا مستمرة مع قطر من أجل دفع مفاوضات الإفراج عن الرهائن في غزة إلى الأمام"

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "هناك تقارير تؤكد استخدام حماس لمستشفيات في عملياتها، لكن ليس لدينا معلومات عن مستشفيات محددة".

الاحتلال الإسرائيلي واشنطن الأمن الأمريكي طوفان الأقصى مستشفيات غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| 4 انفجارات هائلة تهز مدينة تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة وأنباء عن إصابات