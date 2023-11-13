جيش الاحتلال: صورنا أدلة تثبت استخدام حماس مستشفى الرنتيسي لمرضى السرطان لعملياتها

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قمنا بتوثيق أدلة تثبت أن حماس تستخدم المستشفيات أداة للحرب.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "كنت في عملية بمستشفى الرنتيسي للأطفال وصورنا أدلة تثبت استخدام حماس المستشفى لعملياتها، فإن ثمة نفق بجانب مستشفى الرنتيسي يقود إلى مدرسة".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش وصلت اليوم إلى مستشفى الرنتيسي الذي حولته حماس إلى مقر للإرهاب، مشيرًا إلى أنهم عثروا أسفل مستشفى الرنتيسي على وسائل قتالية وأحزمة ناسفة وغرفة عمليات لحماس.

كما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنهم أكتشفوا نفقا وقبوا بجانب المستشفى تستخدمه حماس في عملياتها.

وأوضح أن "الحرب ضد حماس التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية"