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BBC

شاهد.. رسالة الأسيرة الإسرائيلية التي قتلتها صواريخ الاحتلال في غزة

09:44 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام

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مصراوي

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل مجندة إسرائيلية تدعي فاؤول أسياني، والتي تم أسرها على قيد الحياة.

وفي الأيام الأولى من الحرب، خرجت المجندة الإسرائيلية فاؤول أسياني، في فيديو مصور تناشد من خلاله جيش الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عنها معبرة عن خوفها الشديد من الموت بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب غزة بقوة شديدة.

وطالبت المجندة الإسرائيلية في الفيديو، جيش الاحتلال بالتوقف عن ضرب غزة بالصواريخ خاصة وأن القصف قريبًا جدا من المكان الذي تتواجد فيه المجندة وغيرها من الأسرى الإسرائيلين.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مقتل أسيرة مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تدعي فاؤول أسياني، والتي تم أسرها على قيد الحياة، وخرجت وسجلت مناشدة لإطلاق سراحها ، معلنة خلالها أنها تخشى الموت بصواريخ إسرائيل والتي هي كانت قريبة منهم.

وتابع المتحدث باسم كتائب القسام: "أخبرنا العدو أنه في هدنة مدتها 5 خمسة يمكننا الإفراج عن 50 من النساء والأطفال، وكان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو ، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة".

وأكد الناطق باسم القسام: "العدو طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة، وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام، تتصمن أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة".

وأوضح المتحدث باسم كتائب القسام: "استمرار العدوان البري والبحري والجوي يهدد حياة الأسرى".

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