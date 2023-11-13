السعودية تدين استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

مصراوي

أدانت المملكة العربية السعودية الاستهداف من قبل قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الإثنين، "المملكة تدين بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"

وكان مستخدمو منصة إكس، تويتر سابقًا، قد تناقلوا صورًا، منسوبة لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حيث أظهرت تعرضه للقصف، وكتابة رموز وكلمات باللغة العبرية على جدران المبنى.