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BBC

الأردن: نتائج الحرب في غزة ستكون كارثية على إسرائيل والمنطقة

07:35 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية

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مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن القادم أسوأ في غزة مع تجاوز حكومة إسرائيل للخطوط الحمراء.

وتابعت وزارة الخارجية الأردنية: "ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس وإنما جريمة حرب، ونتائج الحرب على غزة ستكون كارثية على إسرائيل والمنطقة".

وأضافت الخارجية الأردنية: "ندين استمرار انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وجرائمها، ضد المدنيين واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، كما أنّ استمرار قصف إسرائيل للأعيان المدنية وآخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جريمة حرب نكراء تضاف لسجلها الإجرامي".

وأشارت الخارجية الأردني: "على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر، وأن الصراع له جذوره، كما أنّ حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجدها، و إسرائيل لها مصلحة في ضرب صدقية الموقف الأردني لأنه يؤذيها".

وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها على أنّ المستشفى الميداني الأردني يواصل عمله في شمال غزة.

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