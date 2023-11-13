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BBC

انقطاع الكهرباء عن مستوطنات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان بعد استهدافها

06:55 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

انقطاع الكهرباء عن مستوطنات إسرائيلية

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مصراوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عدة مستوطنات عند الحدود مع لبنان انقطعت عنها الكهرباء نتيجة إطلاق الصواريخ من لبنان.

وسبق وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه سيعيد الأمن للجنوب والشمال وسيحقق الانتصار بالقضاء على حماس.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "هذه ليست عملية عسكرية ولا جولة ومستمرون حتى تحقيق الانتصار الساحق".

ومن جانبه قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الضغط الدولي يزداد عليهم من أجل إنهاء الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمامه أسبوعان للحسم، قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.

انقطاع الكهرباء المستوطنات الإسرائيلية إطلاق صواريخ لبنان

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