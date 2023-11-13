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BBC

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 1153 مجزرة في غزة حتى الآن

06:50 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

غزة

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مصراوي

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال ارتكب نحو 1153 مجزرة في قطاع غزة.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "29 ألف إصابة في العدوان الإسرائيلي أكثر من 70% منها أطفال".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 بين طبيب وممرض ومسعف، كما تم استشهاد 21 من رجال الدفاع المدني و 51 صحفيا، إضافة إلى خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي: "عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلا و 3130 امرأة

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين، و نطالب بفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم، كما نطالب بإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة".

وحذر المكتب الإعلامي الحكوم، من التداعيات الخطيرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت الخميس المقبل، مدينا التواطؤ الدولي مع الاحتلال، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

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