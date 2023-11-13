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BBC

فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي داخل قطاع غزة

03:44 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

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كتبت- سلمى سمير:

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الاثنين، أنه تم فقد الاتصال مع ابن الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج، داخل قطاع غزة.

ونقلت "كان" عن زوجة الرئيس الإسرائيلي ميشال هرتسوج، قولها إن فقدت الاتصال مع ابنها الذي انضم للقوات البرية المتوغلة داخل قطاع غزة.

وأفادت ميشال إن ابنها كان من بين الجنود الذين تم استدعائهم من قبل الجيش للحرب في قطاع غزة، مشيرة أنها فقدت الاتصال به منذ بعض الوقت لكنها لازالت تحاول الاتصال به.

ومع ذلك لم تذكر زوجة الرئيس الإسرائيلي اسم ابنها الذي يحارب في غزة مع امتلاكها لـ 3 أبناء.

هذا وأعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 40 من جنوده خلال العملية البرية داخل قطاع غزة منذ بداية التوغل قبل أسابيع.

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