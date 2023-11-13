فايننشال تايمز: تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية المقالة وضع الحكومة في مأزق

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الاثنين، أن مقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، عن المظاهرات البريطانية المؤيدة لفلسطين، وضع الحكومة البريطانية في مأزق.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن مقال سويلا عن تعامل الشرطة البريطانية مع مظاهرات اليمين المتطرف تسبب في الإطاحة بها

وأشارت الصحيفة نقلًا مصادر حكومية لم تفصح عن اسمها، إلى أن مقترحات الوزيرة بشأن قوانين التظاهر مقيدة للحريات والحكومة لا توافق عليها كليًا.

وفي وقت سابق اليوم عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية خلفا لسويلا برافرمان، والتي أٌقيلت على خلفية وصفها التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بمسيرات الكراهية ووصفها للمتظاهرين بالغوغائيين إضافة إلى اتهامها الشرطة البريطانية بالانحياز تجاه المسيرات المؤيدة لغزة على حساب المسيرات الداعمة لليمين المتطرف.