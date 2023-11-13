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BBC

على غرار الأردن.. رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بإنزال المساعدات على غزة بالمظلات

02:03 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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غزة - (بي بي سي)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات بالمظلات على قطاع غزة حيث يحتدم القتال بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس.

وقال اشتية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "أطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، ونطلب فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط".

وكان الأردن قد أنزل مساعدات جوية إلى غزة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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BBC
محمد اشتية الأردن رئيس الوزراء الفلسطيني إنزال المساعدات على غزة

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