حماس: اتهامات بوريل للمقاومة باستخدام المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية قلب للحقائق

مصراوي

قالت حركة حماس، إن اتهامات جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للمقاومة باستخدام المستشفيات و المدنيين كدروع بشرية هي قلب للحقائق.

وأضافت حماس، أن تلك الاتهامات غطاء أوروبي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزل، موضحة أننا نرفض تلك التصريحات التي تتجاهل الصور والشهادات والتقارير الدولية الموثقة لجرائم الاحتلال داخل غزة.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أعلن ارتفاع عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 شهيدا.

وأضاف المتحدث، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، موضحا أن الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج.

وتابع المتحدث، لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إمداد مجمع الشفاء بالمياه والطعام والوقود والمستلزمات الطبية.

وأكمل المتحدث: "لا يمكننا حصر أعداد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام بسبب حصار مجمع الشفاء"، مضيفا بأننا لم نجد أي استجابة لجميع النداءات التي وجهناها من داخل مجمع الشفاء.