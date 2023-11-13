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BBC

تعيين جيمس كليفرلي وزيرًا للداخلية البريطانية خلفًا لسويلا برافرمان

12:20 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

جيمس كليفرلي

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وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تعيين جيمس كليفرلي وزير الخارجية السابق، وزيرًا جديدًا للداخلية في البلاد، اليوم الاثنين، بعد إقالة وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان.

أُقيلت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من جانب رئيس الوزراء ريتشي سوناك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البريطانية.

ووفقا للوكالة فإن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزيرة الداخلية مغادرة الحكومة الاثنين.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني جيمس كليفرلي

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