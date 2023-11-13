تعيين جيمس كليفرلي وزيرًا للداخلية البريطانية خلفًا لسويلا برافرمان

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تعيين جيمس كليفرلي وزير الخارجية السابق، وزيرًا جديدًا للداخلية في البلاد، اليوم الاثنين، بعد إقالة وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان.

أُقيلت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من جانب رئيس الوزراء ريتشي سوناك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البريطانية.

ووفقا للوكالة فإن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزيرة الداخلية مغادرة الحكومة الاثنين.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.