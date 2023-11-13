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BBC

الأمم المتحدة: 3 من طاقم التمريض قتلوا في مستشفى الشفاء

12:15 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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غزة - (بي بي سي)

أفادت الأمم المتحدة بمقتل ثلاثة من طاقم التمريض في مستشفى الشفاء، مع اشتداد "القصف والاشتباكات المسلحة" حول المستشفى.

وأوضحت المنظمة أن البنية التحتية الحيوية في المستشفى تضررت أيضاً، بما يشمل غرفة الأكسجين وخزانات المياه وبئر وقسم القلب والأوعية الدموية وجناح الولادة.

ويتهم الاحتلال الإسرائيلي حماس بوجود مركز قيادة لها تحت الأرض، أسفل موقع أكبر مستشفى في غزة، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

ورداً على سؤال عن وجود حماس داخل مستشفى الشفاء، قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور مروان أبو سعدة إن هذه المزاعم "كذبة كبيرة".

وقال في رسالة: "نحن مدنيون. أنا طبيب جراح. لدينا طاقم طبي، ولدينا مرضى ونازحون. لا شيء آخر".

وشهد محيط مستشفى الشفاء في شمال غزة قتالاً عنيفًا في الأيام الأخيرة، حيث اتُهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المستشفى بشكل مباشر.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعمل في منطقة المستشفى، لكنه ينفي مهاجمة المنشأة.

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BBC
الأمم المتحدة طاقم التمريض مستشفى الشفاء طوفان الأقصى

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