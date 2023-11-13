رئيس وزراء النرويج: أطفال غزة بين الحياة والموت في الحاضنات وهم لا يحملون السلاح

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن الأطفال بين الحياة والموت في الحاضنات بغزة وهم لا يحملون السلاح.

وطالب رئيس الوزراء، أن تكون المستشفيات ملاذا آمنا من الحرب وألا يتم استهدافها قائلا: "ندين الحصار المفروض على قطاع غزة"، موضحا أن الأمر الأكثر إلحاحا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الطارئة.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أعلن ارتفاع عدد الشهداء جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 شهيدا.

وأضاف المتحدث، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، موضحا أن الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج.

وتابع المتحدث، لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إمداد مجمع الشفاء بالمياه والطعام والوقود والمستلزمات الطبية.

وأكمل المتحدث: "لا يمكننا حصر أعداد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام بسبب حصار مجمع الشفاء"، مضيفا بأننا لم نجد أي استجابة لجميع النداءات التي وجهناها من داخل مجمع الشفاء.